Миллиардера Илона Маска ждут в Верхней Пышме

Музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область) зовет предпринимателя и миллиардера Илона Маска в гости. Создателю машины Tesla Cybertruck предлагают оценить машину в действии.
«Комплекс пригласил создателя легендарного электромобиля Tesla Cybertruck Cyberbeast Илона Маска прокатиться на музейном экспонате и оценить его ходовые качества», — сообщает музей. Tesla Cybertruck может разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды. Машина весит 3,5 тонны, из них 720 кг весит аккумуляторная батарея.
Элитный суперкар за 20 млн рублей появился в музее в конце февраля 2025 года. Тест-драйв легендарной машины доверили звезде «Уральских пельменей» Сергею Ершову. 5 июля увидеть Cybertruck и даже прокатиться на нем смогут все желающие — на ретроралли «Кубок Урала».
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