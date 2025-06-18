18 июня 2025

Миллиардера Илона Маска ждут в Верхней Пышме

Музей в Верхней Пышме пригласил Илона Маска прокатиться на Tesla Cybertruck
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Илона Маска презентовала необычную машину в 2023 году
Компания Илона Маска презентовала необычную машину в 2023 году Фото:

Музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область) зовет предпринимателя и миллиардера Илона Маска в гости. Создателю машины Tesla Cybertruck предлагают оценить машину в действии.

«Комплекс пригласил создателя легендарного электромобиля Tesla Cybertruck Cyberbeast Илона Маска прокатиться на музейном экспонате и оценить его ходовые качества», — сообщает музей. Tesla Cybertruck может разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды. Машина весит 3,5 тонны, из них 720 кг весит аккумуляторная батарея.

Элитный суперкар за 20 млн рублей появился в музее в конце февраля 2025 года. Тест-драйв легендарной машины доверили звезде «Уральских пельменей» Сергею Ершову. 5 июля увидеть Cybertruck и даже прокатиться на нем смогут все желающие — на  ретроралли «Кубок Урала».

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Музейный комплекс в Верхней Пышме (Свердловская область) зовет предпринимателя и миллиардера Илона Маска в гости. Создателю  машины Tesla Cybertruck предлагают оценить машину в действии. «Комплекс пригласил создателя легендарного электромобиля Tesla Cybertruck Cyberbeast Илона Маска прокатиться на музейном экспонате и оценить его ходовые качества», — сообщает музей. Tesla Cybertruck может разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды. Машина весит 3,5 тонны, из них 720 кг весит аккумуляторная батарея. Элитный суперкар за 20 млн рублей появился в музее в конце февраля 2025 года. Тест-драйв легендарной машины доверили звезде «Уральских пельменей» Сергею Ершову. 5 июля увидеть Cybertruck и даже прокатиться на нем смогут все желающие — на  ретроралли «Кубок Урала».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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