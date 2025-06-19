В Кремле отметили достижения бизнесмена Симановского. Видео

Сергей Кириенко вручил Андрею Симановскому орден Дружбы
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Андрею Симановскому вручили орден в Кремле
Андрею Симановскому вручили орден в Кремле Фото:

Учредителю компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому вручили орден Дружбы «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Торжественное мероприятие прошло 19 июня в Кремле.

«Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента России — Кириенко Сергей Владиленович. Андрей Моисеевич, поздравляем Вас! Гордимся Вами», — сообщает telegram-канал компании.

Для Симановского это не первая государственная награда: ранее он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Широкую известность по всей стране Симановский получил благодаря патриотическим акциям компании «Сима-ленд», а также многочисленным социальным проектам. Кроме того, он входит в число ведущих меценатов региона, а на выборах в 2024 году был доверенным лицом Путина.

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Учредителю компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому вручили орден Дружбы «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Торжественное мероприятие прошло 19 июня в Кремле. «Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента России — Кириенко Сергей Владиленович. Андрей Моисеевич, поздравляем Вас! Гордимся Вами», — сообщает telegram-канал компании. Для Симановского это не первая государственная награда: ранее он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Широкую известность по всей стране Симановский получил благодаря патриотическим акциям компании «Сима-ленд», а также многочисленным социальным проектам. Кроме того, он входит в число ведущих меценатов региона, а на выборах в 2024 году был доверенным лицом Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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