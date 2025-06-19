Паслер отнес документы в избирком, чтобы стать губернатором

Врио свердловского губернатора Денис Паслер стал первым, кто подал документы для участия в выборах главы региона. Вечером 19 июня он отнес документы в областной избирком, передает корреспондент URA.RU.
17 июня кандидатуру Паслера поддержали делегаты конференции «Единой России». Как ранее сообщало URA.RU, соперниками Паслера на сентябрьских выборах станут депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Каптюг (ЛДПР).
Нынешние выборы губернатора — досрочные. В должности врио губернатора Паслер находится с 26 марта, возглавить Свердловскую область ему предложил президент России Владимир Путин. Паслер сменил Евгения Куйвашева, руководившего регионом с 2012 года. Выборы губернатора будут трехдневными и пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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