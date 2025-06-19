Скандальный блогер из Екатеринбурга снова избил человека, дело довели до генерала

Екатеринбургский блогер Виталий Реутов, попавший в скандал после избиения прохожего за то, что тот назвал себя «хохлом», снова напал на человека. На этот раз он избил мужчину на камеру. Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратил внимание на инцидент и попросил шефа свердловской полиции Александра Мешкова провести проверку.
«Сейчас он [Реутов] опубликовал в своем telegram-канале видео, на котором запечатлено, как он избивает еще одного человека, предположительно жителя Свердловской области», — следует из поста в telegram-канале Свалова. Судя по видео, от удара пострадавший упал, а затем убежал с места потасовки.
В связи с этим депутат заксо обратился к генерал-лейтенанту Мешкову. «Прошу вас провести проверку данного инцидента, в том числе во взаимосвязи с противозаконными действиями данного гражданина, совершенными ранее, дать правовую оценку деятельности указанного гражданина, а также принять все возможные меры в рамках действующего законодательства», — написал Свалов.
При этом сам Реутов в соцсетях объяснил, что ударил мужчину из-за оскорблений в его адрес и действовал на опережение, так как оппонент якобы угрожал расправой. «Ко мне какие вопросы? Никаких. У меня есть запись, где он меня оскорблял и угрожал, что, если я приеду, то меня изобьют», — пояснил блогер.
Первый скандал вокруг Реутова развернулся в середине августа 2024-го, когда он, стоя на Porcshe с пивом возле торгового центра «Антей», оскорблял украинцев. Когда один из прохожих, заявил, что является «хохлом», Виталий подошел и ударил его локтем. Тогда блогер сказал, что его спровоцировали. В конце концов он суд назначил ему штраф в 500 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!