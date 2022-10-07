Глава города в ЯНАО представила мемориал участникам ВОВ

08 октября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

В ЯНАО завершилось строительство парка Победы Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова анонсировала завершение строительства мемориала в память о защитниках, погибших в Великой Отечественной войне. Соответствующий пост был размещен на странице «ВКонтакте». «Земляки, бульвар Победы готов! Это место без преувеличения — сердце города. За плечами четыре месяца кропотливой работы. Скоро в память о подвиге лабытнангцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, мы зажжем Вечный огонь», — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвел итоги строительного сезона в Лабытнанги. По его словам, городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова анонсировала завершение строительства мемориала в память о защитниках, погибших в Великой Отечественной войне. Соответствующий пост был размещен на странице «ВКонтакте». «Земляки, бульвар Победы готов! Это место без преувеличения — сердце города. За плечами четыре месяца кропотливой работы. Скоро в память о подвиге лабытнангцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, мы зажжем Вечный огонь», — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвел итоги строительного сезона в Лабытнанги. По его словам, городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.