07 октября 2022
06 октября 2022

Глава города в ЯНАО представила мемориал участникам ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов на Широкой речке. Екатеринбург, вечный огонь
В ЯНАО завершилось строительство парка Победы Фото:

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова анонсировала завершение строительства мемориала в память о защитниках, погибших в Великой Отечественной войне. Соответствующий пост был размещен на странице «ВКонтакте».

«Земляки, бульвар Победы готов! Это место без преувеличения — сердце города. За плечами четыре месяца кропотливой работы. Скоро в память о подвиге лабытнангцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, мы зажжем Вечный огонь», — говорится в поздравлении.

Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвел итоги строительного сезона в Лабытнанги. По его словам, городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.

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Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова анонсировала завершение строительства мемориала в память о защитниках, погибших в Великой Отечественной войне. Соответствующий пост был размещен на странице «ВКонтакте». «Земляки, бульвар Победы готов! Это место без преувеличения — сердце города. За плечами четыре месяца кропотливой работы. Скоро в память о подвиге лабытнангцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, мы зажжем Вечный огонь», — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвел итоги строительного сезона в Лабытнанги. По его словам, городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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