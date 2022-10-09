09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В городе ЯНАО заметили семейство медведей. Видео

Жители Губкинского (ЯНАО) сняли на видео следы медведицы с медвежонком
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, медведи, грузовой терминал, перевозка животных, пьет молоко, медвежата
Жители Губкинского заметили следы медвежьего семейства в городе (фото из архива) Фото:

Жители Губкинского (ЯНАО) обнаружили следы медведицы с медвежонком в черте города. Об этом сообщают в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мама с медвежонком ходили по берегу. До парковой зоны и мечети рукой подать. Это район гидронамыва, где все любят рыбачить», — сообщают в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что возле Суторминского месторождения сняли на видео семью медведей. Медвежата забирались на дерево.

Видео: группа «Губкинский.Ком», Вк

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Жители Губкинского (ЯНАО) обнаружили следы медведицы с медвежонком в черте города. Об этом сообщают в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте». «Мама с медвежонком ходили по берегу. До парковой зоны и мечети рукой подать. Это район гидронамыва, где все любят рыбачить», — сообщают в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что возле Суторминского месторождения сняли на видео семью медведей. Медвежата забирались на дерево. Видео: группа «Губкинский.Ком», Вк
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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