Жители Губкинского заметили следы медвежьего семейства в городе (фото из архива)
Жители Губкинского (ЯНАО) обнаружили следы медведицы с медвежонком в черте города. Об этом сообщают в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мама с медвежонком ходили по берегу. До парковой зоны и мечети рукой подать. Это район гидронамыва, где все любят рыбачить», — сообщают в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало, что возле Суторминского месторождения сняли на видео семью медведей. Медвежата забирались на дерево.
Видео: группа «Губкинский.Ком», Вк
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