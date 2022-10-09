Жители Губкинского (ЯНАО) сняли на видео следы медведицы с медвежонком

Жители Губкинского заметили следы медвежьего семейства в городе (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Губкинского (ЯНАО) обнаружили следы медведицы с медвежонком в черте города. Об этом сообщают в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мама с медвежонком ходили по берегу. До парковой зоны и мечети рукой подать. Это район гидронамыва, где все любят рыбачить», — сообщают в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что возле Суторминского месторождения сняли на видео семью медведей. Медвежата забирались на дерево.

Видео: группа «Губкинский.Ком», Вк