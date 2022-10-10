10 октября 2022
09 октября 2022

Два авиарейса для тюменцев задерживают почти на девять часов

Рейсы из Тюмени в Сочи, Мурманск и Казань вылетят с опозданием в 9 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, ожидание, багаж, полет, телетрап, аэрофлот, чемодан, авиалайнер, пассажиры, ручная кладь, авиакомпания, туристы, туризм, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
Пассажиры ожидают вылетов в Сочи, Казань и Мурманск Фото:

В Тюмени почти на девять часов задерживают вылеты двух рейсов: в Сочи (Smartavia) и Мурманск — Казань (ЮВТ АЭРО). Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс 5Н 828, Тюмень — Сочи (Smartavia). Вылет по расписанию 05:10, расчетное время: 13:50», — такие данные приводятся на сайте тюменского аэропорта Рощино.

Задержка рейса составляет 8 часов 40 минут. Аналогичная ситуация складывается и с рейсом ЮВ 648 авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Борт должен доставить пассажиров из Тюмени в Мурманск, а затем в Казань. Вылет по расписанию в 19:50 11 октября, однако фактически обещают, что взлет состоится в 04:40 12 октября. Опоздание составит 8 часов 50 минут.

В авиакомпании направлены запросы, в том числе о том, какие услуги получили пассажиры из-за проблем с вылетами. По закону, клиентам полагается питание и размещение в гостиницах. Ответы ожидаются.

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В Тюмени почти на девять часов задерживают вылеты двух рейсов: в Сочи (Smartavia) и Мурманск — Казань (ЮВТ АЭРО). Информация представлена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс 5Н 828, Тюмень — Сочи (Smartavia). Вылет по расписанию 05:10, расчетное время: 13:50», — такие данные приводятся на сайте тюменского аэропорта Рощино. Задержка рейса составляет 8 часов 40 минут. Аналогичная ситуация складывается и с рейсом ЮВ 648 авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Борт должен доставить пассажиров из Тюмени в Мурманск, а затем в Казань. Вылет по расписанию в 19:50 11 октября, однако фактически обещают, что взлет состоится в 04:40 12 октября. Опоздание составит 8 часов 50 минут. В авиакомпании направлены запросы, в том числе о том, какие услуги получили пассажиры из-за проблем с вылетами. По закону, клиентам полагается питание и размещение в гостиницах. Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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