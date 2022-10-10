Два авиарейса для тюменцев задерживают почти на девять часов

В Тюмени почти на девять часов задерживают вылеты двух рейсов: в Сочи (Smartavia) и Мурманск — Казань (ЮВТ АЭРО). Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс 5Н 828, Тюмень — Сочи (Smartavia). Вылет по расписанию 05:10, расчетное время: 13:50», — такие данные приводятся на сайте тюменского аэропорта Рощино.
Задержка рейса составляет 8 часов 40 минут. Аналогичная ситуация складывается и с рейсом ЮВ 648 авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Борт должен доставить пассажиров из Тюмени в Мурманск, а затем в Казань. Вылет по расписанию в 19:50 11 октября, однако фактически обещают, что взлет состоится в 04:40 12 октября. Опоздание составит 8 часов 50 минут.
В авиакомпании направлены запросы, в том числе о том, какие услуги получили пассажиры из-за проблем с вылетами. По закону, клиентам полагается питание и размещение в гостиницах. Ответы ожидаются.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii