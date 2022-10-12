В ХМАО пенсионерка перевела мошенникам несколько миллионов

13 октября 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Пенсионерка из ХМАО перевела все свои сбережения мошенникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нягани (ХМАО) местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что в отношении нее совершено дистанционное мошенничество. Ущерб составил 1 912 000 рублей. Написано на сайте УМВД России по ХМАО-Югре. «Потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что на ее телефон поступил звонок от мужчины, который представился следователем МВД. Он попросил пенсионерку помочь поймать группу преступников, которые совершают хищения денежных средств со счетов граждан. Женщина была уверена, что разговаривает с сотрудником полиции и без сомнения сообщила ему о всех своих сбережениях. Они порекомендовали жительнице Нягани перевести все сбережения на „безопасные счета“, открытые специально для нее, с целью возврата их после раскрытия преступления», — говорится в сообщении. Пенсионерка уточнила, что была словно под гипнозом. Она обналичила все свои счета и перевела деньги мошенникам. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что двое жителей Кургана перевели лжебанкирам более миллиона рублей. В первом случае мужчина отправил мошенникам 340 тысяч рублей, взятые в кредит. Во втором — почти 700 тысяч.

В Нягани (ХМАО) местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что в отношении нее совершено дистанционное мошенничество. Ущерб составил 1 912 000 рублей. Написано на сайте УМВД России по ХМАО-Югре. «Потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что на ее телефон поступил звонок от мужчины, который представился следователем МВД. Он попросил пенсионерку помочь поймать группу преступников, которые совершают хищения денежных средств со счетов граждан. Женщина была уверена, что разговаривает с сотрудником полиции и без сомнения сообщила ему о всех своих сбережениях. Они порекомендовали жительнице Нягани перевести все сбережения на „безопасные счета“, открытые специально для нее, с целью возврата их после раскрытия преступления», — говорится в сообщении. Пенсионерка уточнила, что была словно под гипнозом. Она обналичила все свои счета и перевела деньги мошенникам. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что двое жителей Кургана перевели лжебанкирам более миллиона рублей. В первом случае мужчина отправил мошенникам 340 тысяч рублей, взятые в кредит. Во втором — почти 700 тысяч.