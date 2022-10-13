Суд вынес приговор тюменцу, случайно отравившему двух знакомых водкой

14 октября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В результате отравления один из потерпевших умер, другой ослеп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ярковский районный суд приговорил к полутора года ограничения свободы 62-летнего тюменца, случайно отравившего знакомых метанолом. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В результате отравления один из потерпевших умер, другой ослеп. «Суд, учитывая все обстоятельства дела, путем частичного сложения наказаний назначил Файзрахману Садыкову наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев». — рассказали в пресс-службе. В ходе слушаний было учтено, что мужчина имеет исключительно положительные характеристики, вину признал, ходатайствовал о рассмотернии дела в особом порядке. Ранее агентство писало, что в январе 62-летний житель Ярковского района купил на рынке «Барабинский» в Тюмени 10 бутылок немаркированной алкогольной продукции «Застолье люкс», изготовленной на основе метилового спирта. В мае обвиняемый по просьбе двух односельчан передал им по две бутылки. В результате употребления жидкости один мужчина полностью ослеп, а второй скончался.

Ярковский районный суд приговорил к полутора года ограничения свободы 62-летнего тюменца, случайно отравившего знакомых метанолом. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В результате отравления один из потерпевших умер, другой ослеп. «Суд, учитывая все обстоятельства дела, путем частичного сложения наказаний назначил Файзрахману Садыкову наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев». — рассказали в пресс-службе. В ходе слушаний было учтено, что мужчина имеет исключительно положительные характеристики, вину признал, ходатайствовал о рассмотернии дела в особом порядке. Ранее агентство писало, что в январе 62-летний житель Ярковского района купил на рынке «Барабинский» в Тюмени 10 бутылок немаркированной алкогольной продукции «Застолье люкс», изготовленной на основе метилового спирта. В мае обвиняемый по просьбе двух односельчан передал им по две бутылки. В результате употребления жидкости один мужчина полностью ослеп, а второй скончался.