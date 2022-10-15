15 октября 2022
14 октября 2022

В Тюмени загорелась иномарка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Машина загорелась на улице 30 лет Победы (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелся автомобиль Mercedes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Вызов поступил в 15:39 по адресу улица 30 лет Победы, 124. Пожар в моторном отсеке легкового авто Mercedes. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Привлекались семь человек и четыре единицы техники от МЧС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало, что в Тюмени загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Инцидент произошел на Червишевском тракте.

Фото:

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В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелся автомобиль Mercedes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Вызов поступил в 15:39 по адресу улица 30 лет Победы, 124. Пожар в моторном отсеке легкового авто Mercedes. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Привлекались семь человек и четыре единицы техники от МЧС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало, что в Тюмени загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Инцидент произошел на Червишевском тракте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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