В Тюмени загорелась иномарка. Фото

16 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Машина загорелась на улице 30 лет Победы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелся автомобиль Mercedes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Вызов поступил в 15:39 по адресу улица 30 лет Победы, 124. Пожар в моторном отсеке легкового авто Mercedes. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Привлекались семь человек и четыре единицы техники от МЧС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало, что в Тюмени загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Инцидент произошел на Червишевском тракте. Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелся автомобиль Mercedes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Вызов поступил в 15:39 по адресу улица 30 лет Победы, 124. Пожар в моторном отсеке легкового авто Mercedes. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Привлекались семь человек и четыре единицы техники от МЧС», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало, что в Тюмени загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Инцидент произошел на Червишевском тракте.