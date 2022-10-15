Губернатор Моор в День отца поделился опытом воспитания детей

16 октября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Александр Моор рассказал, что дома он «выключает» роль губернатора и становится отцом и мужем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор в День отца рассказал о воспитании детей и поделился личным опытом родительства. Интервью с главой региона опубликовано на сайте издания Moi-portal.ru. «Хотелось бы больше времени уделять общению с детьми. <…> Я так давно работаю на руководящих должностях, что дети, наверное, привыкли к режиму моей работы. Супруга всегда воспитывала в детях уважение к труду папы. <…> Я выработал за годы работы умение выключать губернатора. Когда перехожу порог, включается муж, папа. Дома я почти не говорю о работе», — рассказал журналистам глава региона. Губернатор Тюменской области отметил, что в не готов доверить воспитание ребенка няне. «Мы с супругой не нашли ни одного аргумента в пользу того, чтобы доверить нашего ребенка чужому человеку, пусть и с хорошими рекомендациями», — сообщил Моор. Также глава региона высказал мнение, что всем детям необходимо уделять одинаковое количество времени, независимо от их возраста. «Дети очень тонко чувствуют, когда внимания к ним меньше, и очень сильно ревнуют», — отметил губернатор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в День отца рассказал о воспитании детей и поделился личным опытом родительства. Интервью с главой региона опубликовано на сайте издания Moi-portal.ru. «Хотелось бы больше времени уделять общению с детьми. <…> Я так давно работаю на руководящих должностях, что дети, наверное, привыкли к режиму моей работы. Супруга всегда воспитывала в детях уважение к труду папы. <…> Я выработал за годы работы умение выключать губернатора. Когда перехожу порог, включается муж, папа. Дома я почти не говорю о работе», — рассказал журналистам глава региона. Губернатор Тюменской области отметил, что в не готов доверить воспитание ребенка няне. «Мы с супругой не нашли ни одного аргумента в пользу того, чтобы доверить нашего ребенка чужому человеку, пусть и с хорошими рекомендациями», — сообщил Моор. Также глава региона высказал мнение, что всем детям необходимо уделять одинаковое количество времени, независимо от их возраста. «Дети очень тонко чувствуют, когда внимания к ним меньше, и очень сильно ревнуют», — отметил губернатор.