15 октября 2022
14 октября 2022

Губернатор Моор в День отца поделился опытом воспитания детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор рассказал, что дома он «выключает» роль губернатора и становится отцом и мужем Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в День отца рассказал о воспитании детей и поделился личным опытом родительства. Интервью с главой региона опубликовано на сайте издания Moi-portal.ru.

«Хотелось бы больше времени уделять общению с детьми. <…> Я так давно работаю на руководящих должностях, что дети, наверное, привыкли к режиму моей работы. Супруга всегда воспитывала в детях уважение к труду папы. <…> Я выработал за годы работы умение выключать губернатора. Когда перехожу порог, включается муж, папа. Дома я почти не говорю о работе», — рассказал журналистам глава региона.

Губернатор Тюменской области отметил, что в не готов доверить воспитание ребенка няне. «Мы с супругой не нашли ни одного аргумента в пользу того, чтобы доверить нашего ребенка чужому человеку, пусть и с хорошими рекомендациями», — сообщил Моор.

Также глава региона высказал мнение, что всем детям необходимо уделять одинаковое количество времени, независимо от их возраста. «Дети очень тонко чувствуют, когда внимания к ним меньше, и очень сильно ревнуют», — отметил губернатор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в День отца рассказал о воспитании детей и поделился личным опытом родительства. Интервью с главой региона опубликовано на сайте издания Moi-portal.ru. «Хотелось бы больше времени уделять общению с детьми. <…> Я так давно работаю на руководящих должностях, что дети, наверное, привыкли к режиму моей работы. Супруга всегда воспитывала в детях уважение к труду папы. <…> Я выработал за годы работы умение выключать губернатора. Когда перехожу порог, включается муж, папа. Дома я почти не говорю о работе», — рассказал журналистам глава региона. Губернатор Тюменской области отметил, что в не готов доверить воспитание ребенка няне. «Мы с супругой не нашли ни одного аргумента в пользу того, чтобы доверить нашего ребенка чужому человеку, пусть и с хорошими рекомендациями», — сообщил Моор. Также глава региона высказал мнение, что всем детям необходимо уделять одинаковое количество времени, независимо от их возраста. «Дети очень тонко чувствуют, когда внимания к ним меньше, и очень сильно ревнуют», — отметил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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