17 октября 2022

Власти ЯНАО создали центр патриотического воспитания

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Виды Екатеринбурга, боеприпасы, выставка, патриотическое воспитание
Для детей и молодежи в ЯНАО создал центр патриотического воспитания Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) открыли центр патриотического воспитания для школьников и молодежи. Об этом сообщается на сайте правительство региона.

«Тематическое направление комплексных занятий для школьников и молодежи открыли на базе районного молодежного центра „Апельсин“. Центр станет площадкой, где пуровчане смогут развивать командный дух, чувство ответственности, улучшать физическую подготовку, а также знакомиться с азами военного дела, изучать историю страны, готовиться к поисковым экспедициям, инициировать и реализовывать патриотические проекты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участвовать в занятиях хотят и юноши и девушки. Занятия по начальной военной подготовки будут проводить три раза в неделю.

Ранее депутат из ЯНАО Роман Арефьев рассказал о своем опыте прохождения курсов начальной военной подготовки. На таких занятиях политик компенсирует отсутствие опыта службы в армии.

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В Пуровском районе (ЯНАО) открыли центр патриотического воспитания для школьников и молодежи. Об этом сообщается на сайте правительство региона. «Тематическое направление комплексных занятий для школьников и молодежи открыли на базе районного молодежного центра „Апельсин“. Центр станет площадкой, где пуровчане смогут развивать командный дух, чувство ответственности, улучшать физическую подготовку, а также знакомиться с азами военного дела, изучать историю страны, готовиться к поисковым экспедициям, инициировать и реализовывать патриотические проекты», — говорится в сообщении. Отмечается, что участвовать в занятиях хотят и юноши и девушки. Занятия по начальной военной подготовки будут проводить три раза в неделю. Ранее депутат из ЯНАО Роман Арефьев рассказал о своем опыте прохождения курсов начальной военной подготовки. На таких занятиях политик компенсирует отсутствие опыта службы в армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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