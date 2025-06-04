04 июня 2025

«Известия»: Минюст России неэффективно потратил 3 млрд рублей на цифровизацию

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СП выявила ряд проблем в цифровизации Минюста
СП выявила ряд проблем в цифровизации Минюста Фото:

Счетная палата (СП) выявила неэффективное расходование почти 3 миллиардов рублей, выделенных Минюсту РФ на цифровизацию, следует из результатов проведенной проверки. В ходе аудита специалисты указали на использование устаревшего оборудования в региональных подразделениях министерства, недостаточный уровень импортозамещения, а также наличие некорректных и неполных сведений в ведомственных информационных системах.

«Министерство юстиции потратило почти 3 млрд рублей на цифровизацию неэффективно», — следует из июньского отчета СП, данные приводит газета «Известия». В период с 2021 по 2023 год на цифровую трансформацию правовой сферы в России было предусмотрено финансирование в размере 3 миллиардов рублей, напоминает издание.

Эти средства направлялись на автоматизацию рабочих процессов, развитие цифровой среды для оказания бесплатной юридической поддержки, модернизацию IT-инфраструктуры и внедрение новых технологических платформ. Из данной суммы Минюст освоил порядка 2,7 миллиарда рублей, однако заявленных целей достигнуто не было.

В документе аудиторы отмечают целый ряд проблем: недостаточное качество планирования, изношенность технической базы в регионах, а также серьезные недочеты при внедрении и эксплуатации цифровых сервисов для населения, включая государственную онлайн-платформу для бесплатных юридических консультаций.

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Счетная палата (СП) выявила неэффективное расходование почти 3 миллиардов рублей, выделенных Минюсту РФ на цифровизацию, следует из результатов проведенной проверки. В ходе аудита специалисты указали на использование устаревшего оборудования в региональных подразделениях министерства, недостаточный уровень импортозамещения, а также наличие некорректных и неполных сведений в ведомственных информационных системах. «Министерство юстиции потратило почти 3 млрд рублей на цифровизацию неэффективно», — следует из июньского отчета СП, данные приводит газета «Известия». В период с 2021 по 2023 год на цифровую трансформацию правовой сферы в России было предусмотрено финансирование в размере 3 миллиардов рублей, напоминает издание. Эти средства направлялись на автоматизацию рабочих процессов, развитие цифровой среды для оказания бесплатной юридической поддержки, модернизацию IT-инфраструктуры и внедрение новых технологических платформ. Из данной суммы Минюст освоил порядка 2,7 миллиарда рублей, однако заявленных целей достигнуто не было. В документе аудиторы отмечают целый ряд проблем: недостаточное качество планирования, изношенность технической базы в регионах, а также серьезные недочеты при внедрении и эксплуатации цифровых сервисов для населения, включая государственную онлайн-платформу для бесплатных юридических консультаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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