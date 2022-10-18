Артюхов поблагодарил Миллера за щедрый подарок к юбилею Надыма

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поблагодарил Алексея Миллера за ремонт набережной города Надым

Дмитрий Артюхов поблагодарил Алексея Миллера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с Председателем правления ПАО «Газпром». После встречи в своем telegram-канале губернатор поблагодарил Алексея Миллера и всю компанию «Газпром» за обустройство набережной города Надыма.

«Благодарен Алексею Борисовичу и всей компании „Газпром“ за неизменную поддержку наших социальных проектов и инициатив. Щедрым подарком от компании к юбилею Надыма стало дальнейшее обустройство набережной, которую так любят все жители города», — говорится в сообщении.

Глава ЯНАО так же отметил, что сейчас идет подготовка к пятидесятилетию города Новый Уренгой. Празднование этой даты состоится в 2025 году. К этому времени город должен выйти на совершенно новый уровень.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Артюхов назвал срок окончания ремонта трассы Надым-Салехард. К концу 2024 года плохих участков на ней быть не должно.