18 октября 2022
17 октября 2022

Артюхов поблагодарил Миллера за щедрый подарок к юбилею Надыма

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поблагодарил Алексея Миллера за ремонт набережной города Надым
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Дмитрий Артюхов поблагодарил Алексея Миллера Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с Председателем правления ПАО «Газпром». После встречи в своем telegram-канале губернатор поблагодарил Алексея Миллера и всю компанию «Газпром» за обустройство набережной города Надыма.

«Благодарен Алексею Борисовичу и всей компании „Газпром“ за неизменную поддержку наших социальных проектов и инициатив. Щедрым подарком от компании к юбилею Надыма стало дальнейшее обустройство набережной, которую так любят все жители города», — говорится в сообщении.

Глава ЯНАО так же отметил, что сейчас идет подготовка к пятидесятилетию города Новый Уренгой. Празднование этой даты состоится в 2025 году. К этому времени город должен выйти на совершенно новый уровень.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Артюхов назвал срок окончания ремонта трассы Надым-Салехард. К концу 2024 года плохих участков на ней быть не должно.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с Председателем правления ПАО «Газпром». После встречи в своем telegram-канале губернатор поблагодарил Алексея Миллера и всю компанию «Газпром» за обустройство набережной города Надыма. «Благодарен Алексею Борисовичу и всей компании „Газпром“ за неизменную поддержку наших социальных проектов и инициатив. Щедрым подарком от компании к юбилею Надыма стало дальнейшее обустройство набережной, которую так любят все жители города», — говорится в сообщении. Глава ЯНАО так же отметил, что сейчас идет подготовка к пятидесятилетию города Новый Уренгой. Празднование этой даты состоится в 2025 году. К этому времени город должен выйти на совершенно новый уровень. Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Артюхов назвал срок окончания ремонта трассы Надым-Салехард. К концу 2024 года плохих участков на ней быть не должно.
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