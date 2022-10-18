18 октября 2022

В Нефтеюганске эвакуировали дом из-за опасности взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, минирование, челябинская городская администрация, оцепление
Жителей дома вывели на улицу Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуировали жителей дома из-за опасности взрыва. Был найден предмет, похожий на взрывчатку. Об этом URA.RU рассказали в силовом ведомстве региона.

«Была реакция жителей на подозрительный предмет. Стали разбираться — опасения навскидку подтвердились, поэтому объявили эвакуацию жильцов. Задействовали все службы по протоколу, это не шутки сейчас», — сообщили силовики.

Ситуация на повышенном контроле у специалистов. Пока подробности работы саперов не разглашаются. Им необходимо время для проведения всех процедур.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуировали жителей дома из-за опасности взрыва. Был найден предмет, похожий на взрывчатку. Об этом URA.RU рассказали в силовом ведомстве региона. «Была реакция жителей на подозрительный предмет. Стали разбираться — опасения навскидку подтвердились, поэтому объявили эвакуацию жильцов. Задействовали все службы по протоколу, это не шутки сейчас», — сообщили силовики. Ситуация на повышенном контроле у специалистов. Пока подробности работы саперов не разглашаются. Им необходимо время для проведения всех процедур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...