В Нефтеюганске эвакуировали дом из-за опасности взрыва

Жителей дома вывели на улицу
В Нефтеюганске (ХМАО) эвакуировали жителей дома из-за опасности взрыва. Был найден предмет, похожий на взрывчатку. Об этом URA.RU рассказали в силовом ведомстве региона.
«Была реакция жителей на подозрительный предмет. Стали разбираться — опасения навскидку подтвердились, поэтому объявили эвакуацию жильцов. Задействовали все службы по протоколу, это не шутки сейчас», — сообщили силовики.
Ситуация на повышенном контроле у специалистов. Пока подробности работы саперов не разглашаются. Им необходимо время для проведения всех процедур.
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