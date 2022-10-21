21 октября 2022

В Миассе сотрудник автосервиса украл машину у местной жительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемым оказался 18-летний житель Владивостока, который ездил по стране, подрабатывая в автосервисах Фото:

В Миассе полицейские раскрыли дело о краже автомобиля. Как рассказали URA.RU в пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, в отдел полиции по городу Миассу поступило заявление от местной жительницы. Заявительница рассказала, что оставила свой автомобиль марки «ауди» в автосервисе, расположенном в южной части города, а когда вернулась за ним, сотрудники ремонтной точки не смогли его отдать. Оказалось, что машина похищена.

«Полицейскими установлено, что работник автосервиса в ночное время уехал на транспортном средстве заявительницы в неизвестном направлении. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Владивостока 2004 года рождения», — сообщили полицейские. По данным сотрудников МВД, задержанный находился в розыске как без вести пропавший. Он путешествовал по России автостопом, подрабатывая в различных автосервисах. Преступник был задержан на территории Свердловской области по дороге в город Невьянск. Украденный автомобиль у него изъяли.

В ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Миассе полицейские раскрыли дело о краже автомобиля. Как рассказали URA.RU в пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, в отдел полиции по городу Миассу поступило заявление от местной жительницы. Заявительница рассказала, что оставила свой автомобиль марки «ауди» в автосервисе, расположенном в южной части города, а когда вернулась за ним, сотрудники ремонтной точки не смогли его отдать. Оказалось, что машина похищена. «Полицейскими установлено, что работник автосервиса в ночное время уехал на транспортном средстве заявительницы в неизвестном направлении. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Владивостока 2004 года рождения», — сообщили полицейские. По данным сотрудников МВД, задержанный находился в розыске как без вести пропавший. Он путешествовал по России автостопом, подрабатывая в различных автосервисах. Преступник был задержан на территории Свердловской области по дороге в город Невьянск. Украденный автомобиль у него изъяли. В ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса РФ. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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