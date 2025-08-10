10 августа 2025

В челябинском нацпарке созрели ягоды, вызывающие рвоту и волдыри. Фото

Нацпарк наполнился опасными для человека ягодами
Нацпарк наполнился опасными для человека ягодами Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) поспели ягоды, вызывающие рвоту у людей. Как сообщили в пресс-службе учреждения, другое растение вызывает волдыри уже от одного прикосновения.

«Опасная красавица — красная, или лесная, жимолость. К блестящим ягодам, похожим на смородину, рука так и тянется. Но такое угощение закончится рвотой и расстройством пищеварения», — пояснили в нацпарке.

Красную жимолость любят птицы. Для пернатых она опасности не представляет.

Ягодников поджидают в лесу и другие опасности. Вместе с жимолостью созрел вороний глаз. Ягода иссиня-черная. На Зигальге ее много. У растения ядовиты ягоды, листья, стебель, цветки и корни. Прикоснувшись к кустику, человек покроется волдырями.

