В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) поспели ягоды, вызывающие рвоту у людей. Как сообщили в пресс-службе учреждения, другое растение вызывает волдыри уже от одного прикосновения.
«Опасная красавица — красная, или лесная, жимолость. К блестящим ягодам, похожим на смородину, рука так и тянется. Но такое угощение закончится рвотой и расстройством пищеварения», — пояснили в нацпарке.
Красную жимолость любят птицы. Для пернатых она опасности не представляет.
Ягодников поджидают в лесу и другие опасности. Вместе с жимолостью созрел вороний глаз. Ягода иссиня-черная. На Зигальге ее много. У растения ядовиты ягоды, листья, стебель, цветки и корни. Прикоснувшись к кустику, человек покроется волдырями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!