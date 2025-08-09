В Челябинской области испытали комплекс, который решит извечную российскую проблему с дорогами

В Челябинской области успешно испытали отечественный инновационный комплекс, предназначенный для повышения качества дорожного покрытия и предотвращения образования колейности на трассах. Об этом сообщило управление дорог «Южный Урал» агентству ТАСС.
«Успешные испытания российского инновационного комплекса на участке федеральной трассы А-310 в Челябинской области провели Росдортехнология и подрядная организация. Данный статический плотномер с гидростанцией полностью исключает образование колейности на весь гарантийный срок эксплуатации дороги», — рассказали в ведомстве ТАСС.
Новый комплекс позволяет дорожникам оперативно определить, насколько грунт и верхний слой покрытия соответствуют необходимым требованиям по прочности под планируемую интенсивность движения. Современная система датчиков также регистрирует деформации покрытия при подаче давления на опорную плиту, что дает возможность точно вычислять модуль деформации.
Подобные технологические решения способствуют повышению безопасности дорожного движения на федеральных трассах. Колейность, отмечают специалисты, остается одной из наиболее распространенных проблем российских дорог. Применение нового оборудования должно значительно снизить риски появления подобных дефектов на автодорогах по всей стране.
