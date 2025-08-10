10 августа 2025

ФСБ задержала челябинского таможенника, его обвиняют в помощи контрабандистам. Видео

ФСБ задержала сотрудника челябинской таможни
ФСБ задержала сотрудника челябинской таможни

В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали старшего инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Дмитрия Черкаса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, сотрудника обвиняют в коррупции и превышении полномочий. В пресс-службе СКР по региону отметили, что фигуранта отправили в СИЗО.

«Было установлено, что в августе на территории МАПП „Бугристое“ сотрудник, действуя из корыстной заинтересованности, не провел проверку товаросопроводительных документов. Тем самым он обеспечил беспрепятственный въезд на территорию РФ транспортного средства, загруженного подкарантинным товаром с высоким фитосанитарным риском по поддельным документам», — сообщили суть обвинения в пресс-службе УФСБ по региону.

В пресс-службе СКР по региону отметили, что сотруднику предъявлены обвинения по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Судом по ходатайству следователя Черкасу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее Черкас работал на таможне кинологом. В 2009 году он завоевал серебро на кубке Челябинской таможни «Великий шелковый путь».

