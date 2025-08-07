И пошла сестра на брата: микроскандалы челябинских выборов

Избирательная кампания 2025 практически единогласно — политологами, населением и самими ее участниками — уже признана едва ли не самой спокойной в истории Челябинской области. Тем интереснее тем казусы и микроскандалы, которые все же происходили за несколько последних месяцев. Подробности — в материале URA.RU.
Большое беспокойство у политэлит — как на уровне региона, так и в Миассе — вызывало намерение Владимира Мурашкина сохранить мандат депутата городского собрания.
Ранее он был неофициальным советником экс-мэра Миасса Геннадия Васькова, выступая в качестве переговорщика. Иногда эти переговоры были на уровне угроз. По слухам, пытался Мурашкин и контролировать коллег-депутатов, обзванивая их перед рассмотрением важных вопросов. Последним скандалом с его участием Мурашкина стала стрельба в садовом товариществе. Как рассказала URA.RU председатель СНТ Татьяна Туринская, депутат угрожал ей пистолетом, перед этим ранив собаку. Разбирательство ничем не закончилось, и Мурашкин подал документы для участия в выборах, рассчитывая продлить свой мандат еще на пять лет.
Однако ранее депутат был судим за самоуправство. По информации агентства, в сданных им перед выборами документах не содержалось информации о прежней судимости, что и сыграло роковую роль. Ранее народный избранник заявил, чтобы корреспонденты URA.RU больше никогда не звонили ему и забыли его телефонный номер.
Три округа для кандидатов-двойников
В трех округах Каслинского района на выборы заявились двойники. Так, избирательном округе №7 Каслинского района соперником действующего депутата Дмитрия Бакаева стал судимый домохозяин Сергей Бакаев. В том же округе оппонентом самовыдвиженца-бизнесмена Алексея Скулыбердина стал учитель информатики Андрей Скулыбердин. В округе №14 против депутата Александра Теплых (ЕР) выдвинулся от КПРФ Андрей Теплых. Во всех трех случаях избирком лишил двойников статуса выдвинутых кандидатов.
Две трети из более чем 400 кандидатов от партии «Новые люди» на муниципальных выборах в Челябинской области выдвинулись по нескольким избирательным округам. Главным образом, «многостаночники» являются студентами, оформившими статус самозанятых.
Их практически нет в муниципалитетах горнозаводской зоны за исключением Златоуста. Зато на юге и в центральной части области более чем достаточно. Так, Роман Имсоква, Сония Шарыгина, Дарья Биктеева и Владислава Шинкина выдвинуты в депутаты 23 городов и муниципальных округов. Степан Елсуков, Вячеслав Чайкин и Владислава Яковлева выдвинуты в 22 муниципалитетах. Валентин Воробьев — в 21-м, Иван Малькин — в 19-ти, Ирина Андросова — в 18-ти, Глеб Карпов — в 16-ти. Кое-где — но не везде — им отменяют регистрацию в качестве кандидатов.
И пошла сестра на брата…
В Копейске брат и сестра выдвинулись в депутаты от разных партий: Елена Завражная от эсеров, а ее брат Алексей — от ЛДПР. Завражная — действующий депутат горсобрания. В 2023 году ее и еще четверых депутатов, связанных с коммунальной сферой, по суду лишили статуса депутата. Однако в 2024 году она снова стала депутатом по своему округу на довыборах. Сейчас Завражная ушла из коммунальной сферы. Она возглавила АНО «Центр социальной поддержки граждан «Копейский народный фронт-Семья» и неоднократно посещала зону проведения СВО.
Завражный уже пробовал силы на копейских выборах в 2015 году. Тогда он выдвинулся в округе №11 от партии «Родина», но проиграл выборы финдиректору местного машзавода Наталье Кузнецовой (ЕР). В том же году выдвигалась от «Родины» и его сестра, но также проиграла кандидату-единороссу. Однако со второй попытки — в 2020 году — все-таки стала депутатом. Теперь Завражные диверсифицировали партийный портфель» и оказались в разных лагерях. Но, поскольку баллотируются по разным округам — это не страшно.
Неожиданные экс-мэры
Игорь Войнов (слева) и Вячеслав Жилин (справа) «сбили настройки» выборной кампании
Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин поразил сначала скоропалительным решением идти на выборы в горсобрание самовыдвиженцем, а потом столь же внезапным отказом от участия в них. Первый свой поступок он объяснил тем, что не смог присутствовать на партконференции «Справедливой России» и стать кандидатом от партии. Второе решение вообще объяснять не стал.
Еще одна неоднозначная история прямо сейчас разворачивается в Миассе. В округе №5 основным кандидатом считается начальник отдела ГРЦ имени Макеева Дмитрий Логуш. Его кандидатура согласована в ЕР. Но в том же округе баллотируется бывший глава Миасса Игорь Войнов. И, с учетом известности его среди горожан, исход голосования выглядит непредсказуемым.
Сами выборы в собрания депутатов большинства муниципалитетов области состоятся с 12 по 14 сентября. В те же сроки пройдут выборы в областное заксобрание.
