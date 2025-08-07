И пошла сестра на брата: микроскандалы челябинских выборов

Муниципальные выборы в Челябинской области в 2025 году не обошлись без проблем

До начала голосования в Челябинской области осталось чуть больше месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Избирательная кампания 2025 практически единогласно — политологами, населением и самими ее участниками — уже признана едва ли не самой спокойной в истории Челябинской области. Тем интереснее тем казусы и микроскандалы, которые все же происходили за несколько последних месяцев. Подробности — в материале URA.RU. Мурашки от выборов Новость по теме Пять человек претендуют на кресло челябинского депутата, обвиняемого в убийстве Большое беспокойство у политэлит — как на уровне региона, так и в Миассе — вызывало намерение Владимира Мурашкина сохранить мандат депутата городского собрания. Ранее он был неофициальным советником экс-мэра Миасса Геннадия Васькова, выступая в качестве переговорщика. Иногда эти переговоры были на уровне угроз. По слухам, пытался Мурашкин и контролировать коллег-депутатов, обзванивая их перед рассмотрением важных вопросов. Последним скандалом с его участием Мурашкина стала стрельба в садовом товариществе. Как рассказала URA.RU председатель СНТ Татьяна Туринская, депутат угрожал ей пистолетом, перед этим ранив собаку. Разбирательство ничем не закончилось, и Мурашкин подал документы для участия в выборах, рассчитывая продлить свой мандат еще на пять лет. Однако ранее депутат был судим за самоуправство. По информации агентства, в сданных им перед выборами документах не содержалось информации о прежней судимости, что и сыграло роковую роль. Ранее народный избранник заявил, чтобы корреспонденты URA.RU больше никогда не звонили ему и забыли его телефонный номер. Три округа для кандидатов-двойников В трех округах Каслинского района на выборы заявились двойники. Так, избирательном округе №7 Каслинского района соперником действующего депутата Дмитрия Бакаева стал судимый домохозяин Сергей Бакаев. В том же округе оппонентом самовыдвиженца-бизнесмена Алексея Скулыбердина стал учитель информатики Андрей Скулыбердин. В округе №14 против депутата Александра Теплых (ЕР) выдвинулся от КПРФ Андрей Теплых. Во всех трех случаях избирком лишил двойников статуса выдвинутых кандидатов. …и десятки — для кандидатов-«многостаночников» Выборный креатив «Новых людей» оценили не везде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Две трети из более чем 400 кандидатов от партии «Новые люди» на муниципальных выборах в Челябинской области выдвинулись по нескольким избирательным округам. Главным образом, «многостаночники» являются студентами, оформившими статус самозанятых. Их практически нет в муниципалитетах горнозаводской зоны за исключением Златоуста. Зато на юге и в центральной части области более чем достаточно. Так, Роман Имсоква, Сония Шарыгина, Дарья Биктеева и Владислава Шинкина выдвинуты в депутаты 23 городов и муниципальных округов. Степан Елсуков, Вячеслав Чайкин и Владислава Яковлева выдвинуты в 22 муниципалитетах. Валентин Воробьев — в 21-м, Иван Малькин — в 19-ти, Ирина Андросова — в 18-ти, Глеб Карпов — в 16-ти. Кое-где — но не везде — им отменяют регистрацию в качестве кандидатов. И пошла сестра на брата… В Копейске брат и сестра выдвинулись в депутаты от разных партий: Елена Завражная от эсеров, а ее брат Алексей — от ЛДПР. Завражная — действующий депутат горсобрания. В 2023 году ее и еще четверых депутатов, связанных с коммунальной сферой, по суду лишили статуса депутата. Однако в 2024 году она снова стала депутатом по своему округу на довыборах. Сейчас Завражная ушла из коммунальной сферы. Она возглавила АНО «Центр социальной поддержки граждан «Копейский народный фронт-Семья» и неоднократно посещала зону проведения СВО. Завражный уже пробовал силы на копейских выборах в 2015 году. Тогда он выдвинулся в округе №11 от партии «Родина», но проиграл выборы финдиректору местного машзавода Наталье Кузнецовой (ЕР). В том же году выдвигалась от «Родины» и его сестра, но также проиграла кандидату-единороссу. Однако со второй попытки — в 2020 году — все-таки стала депутатом. Теперь Завражные диверсифицировали партийный портфель» и оказались в разных лагерях. Но, поскольку баллотируются по разным округам — это не страшно. Неожиданные экс-мэры Игорь Войнов (слева) и Вячеслав Жилин (справа) «сбили настройки» выборной кампании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин поразил сначала скоропалительным решением идти на выборы в горсобрание самовыдвиженцем, а потом столь же внезапным отказом от участия в них. Первый свой поступок он объяснил тем, что не смог присутствовать на партконференции «Справедливой России» и стать кандидатом от партии. Второе решение вообще объяснять не стал. Еще одна неоднозначная история прямо сейчас разворачивается в Миассе. В округе №5 основным кандидатом считается начальник отдела ГРЦ имени Макеева Дмитрий Логуш. Его кандидатура согласована в ЕР. Но в том же округе баллотируется бывший глава Миасса Игорь Войнов. И, с учетом известности его среди горожан, исход голосования выглядит непредсказуемым. Сами выборы в собрания депутатов большинства муниципалитетов области состоятся с 12 по 14 сентября. В те же сроки пройдут выборы в областное заксобрание.

