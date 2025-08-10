В центре Челябинска машина сбила подростка

В центре Челябинска 44-летняя женщина за рулем автомобиля Чери Тигр сбила 17-летнего подростка около дома №17 по улице Энтузиастов. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным водитель женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем Чери Тигр совершила наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил мальчик 2008 года рождения», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла 8 августа в 17:20 часов около дома 17 по улице Энтузиастов. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в Госавтоинспекции Челябинска.
В Челябинске ранее машина «скорой помощи», двигаясь с включенными проблесковыми маячками, сбила десятилетнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе. ДТП также произошло в центре около дома №91 по улице Елькина.
