Власти Челябинска заявили о готовности 75% школ и детских садов к учебному году

10 августа 2025

В Челябинске 75% школ и детских садов готовы к новому учебному году
В начале августа в Челябинске уже 75% образовательных учреждений прошли приемку
В начале августа в Челябинске уже 75% образовательных учреждений прошли приемку Фото:

В Челябинске к новому учебному году пока приняты только 75% образовательных учреждений. Об этом заявил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. 

«На этой неделе, в пятницу, мы должны завершить приемку образовательных учреждений к новому учебному году. Пока 75% учреждений принято, шагаем, в принципе, в плановом порядке, без замечаний», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал держать на контроле вопрос подготовки детских садов и школ к новому учебному году. «Это важно», — подчеркнул Лошкин. 

В Челябинской области родители могут получить единовременное пособие на подготовку детей к новому учебному году. Прием заявлений начнется с 15 августа. Подробности — в материале на URA.RU. 

