Бастрыкин потребовал разобраться с УК, которая годами игнорирует ремонт жилья в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовных дел о нарушениях прав жильцов многоквартирных домов в Челябинске. Поводом стали жалобы на управляющую компанию, которая годами не ремонтирует жилье, но продолжают выставлять завышенные счета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По жалобам жителей, в одном из домов на Копейском шоссе, построенном в 1956 году, подвал уже несколько лет затоплен, а несущие конструкции разрушаются из-за сырости. В другом здании обрушились перекрытия на чердаке — в результате женщина получила травмы. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по области Константину Правосудову ускорить расследование уголовных дел и предоставить доклад», — пишет информационный центр СК России в своем telegram-канале.
Несмотря на аварийный статус, расселение этих домов запланировано только на 2035 год. Жильцы неоднократно жаловались в надзорные органы, но реакции не последовало. С аналогичными действиями коммунальщиков столкнулись жильцы многоквартирных домов в городе Златоусте.
Ранее Бастрыкин поручил разобраться, почему два инвалида в Карталинском районе Челябинской области вынуждены собирать дождевую воду для питья, проживая в аварийном доме. При этом местные власти пытаются переселить двух больных братьев в еще более невыносимые жилищные условия.
