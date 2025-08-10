Строительство новой набережной в Челябинске начнется в ближайшее время

Работы по строительству новой набережной в Челябинске на участке от Свердловского проспекта до улицы Косарева начнутся в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы города по строительству Владимир Шамне, передает корреспондент URA.RU.
«В границах Свердловского проспекта и улицы Косарева в Челябинске появится новый участок набережной на реке Миасс. Работы начнутся в ближайшее время», — сообщил Шамне на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В планах — в будущем продолжить набережную на участке от улицы Косарева до улицы Северо-Крымской.
В Челябинске ранее нашли подрядчика для строительства двух очередей новой набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Косарева. Работы выполнит ООО «ДСК-Урал». Стоимость контракта составляет 552,3 миллиона рублей, говорится в данных с сайта госзакупок.
