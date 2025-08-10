В Челябинске из-за ремонта отключили воду в жилых домах

В Челябинске для проведения ремонта на водопроводной сети приостановлена подача воды в ряд жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ПОВВ».
«В связи с проведением плановых ремонтных работ на водопроводной сети, подача воды временно приостановлена по следующим адресам: улица Гагарина (с 1 по 7а дома нечетной стороны), улица Энергетиков, 65, 65а, Копейское шоссе (с 39 по 49б дома нечетной стороны, а также 58, 58б, 58б/1), улица Пограничная, 1, 2, 2а, улица Руставели, 4, 4б, 6, улица Енисейская, 1, 6, 7, 8, 12, переулок Энергетиков, 2, 4, 6, 10, 12. Ориентировочное время проведения работ: с 09:00 до 19:00», — сообщила пресс-служба МУП «ПОВВ» в telegram-канале.
В Челябинске с 13 августа стартует последний этап опрессовки, в рамках которого без горячей воды останутся 147 домов и почти 30 соцучреждений Тракторозаводского района. Он продлится две недели, сообщили ранее в пресс-службе городской администрации.
