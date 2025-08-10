«Формула-1 на четырех лапах»: в Челябинской области пройдут собачьи гонки

В челябинском селе проведут беговые соревнования для собак

Длина гоночной трассы для собак 360 метров Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В селе Воскресенском (Челябинская область) 17 августа пройдут престижные беговые соревнования для собак — Кубок России по рейсингу. Как сообщает Уральский Беговой клуб, в гонках примут участие представители различных пород, включая уиппетов, русских псовых борзых, басенджи и редких фараоновых собак. «Кубок России по рейсингу пройдет 17 августа. Время начала — 9:00, но погода может внести свои коррективы», — пишут в telegram-канале «Рейсинг УБК_бега борзых». Особенностью соревнований станет старт из специальных боксов. Вход для зрителей будет свободный. Кроме того, для участников проводятся тренировочные забеги. Регистрация на мероприятие продолжится до 13 августа.

