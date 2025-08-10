10 августа 2025
09 августа 2025

Спустя восемь дней поиска найден пропавший в Челябинске подросток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Известий о пропавшем парне не было неделю
Известий о пропавшем парне не было неделю Фото:

В Челябинске нашли живым пропавшего 1 августа 17-летнего мальчика. Об этом рассказали в поисковом отряде.

«Найден. Жив», — говорится в сообщении отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Подросток ушел в неизвестном направлении 1 августа. Первые сообщения о том, что он найден, поступили 8 августа. Поисковые отряды подтвердили эту информацию чуть позже. Где находился юноша, неизвестно. Один из пользователей соцсетей уточнил, что парень сбегает не первый раз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске нашли живым пропавшего 1 августа 17-летнего мальчика. Об этом рассказали в поисковом отряде. «Найден. Жив», — говорится в сообщении отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Подросток ушел в неизвестном направлении 1 августа. Первые сообщения о том, что он найден, поступили 8 августа. Поисковые отряды подтвердили эту информацию чуть позже. Где находился юноша, неизвестно. Один из пользователей соцсетей уточнил, что парень сбегает не первый раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...