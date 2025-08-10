Спустя восемь дней поиска найден пропавший в Челябинске подросток

Известий о пропавшем парне не было неделю
В Челябинске нашли живым пропавшего 1 августа 17-летнего мальчика. Об этом рассказали в поисковом отряде.
«Найден. Жив», — говорится в сообщении отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Подросток ушел в неизвестном направлении 1 августа. Первые сообщения о том, что он найден, поступили 8 августа. Поисковые отряды подтвердили эту информацию чуть позже. Где находился юноша, неизвестно. Один из пользователей соцсетей уточнил, что парень сбегает не первый раз.
