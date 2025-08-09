09 августа 2025

Сотрудники ГАИ забрали машину у челябинского водителя за танцы на крыше авто. Видео

У найденного челябинца не было прав на управление автомобиля
У найденного челябинца не было прав на управление автомобиля Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска разыскали водителя, который устроил танцы на крыше своего автомобиля. Правоохранители забрали транспортное средство на штрафстоянку . Об этом сообщили в пресс-службе городского ГАИ.

«Водитель, который устроил танцевал на крыше машины в Челябинске, был найден сотрудниками ГАИ. Его автомобиль помещен на штрафную стоянку. Выяснилось, что мужчина не имеет право на управление транспортными средствами», — отметили в ведомстве.

Также водитель был привлечен к административной ответственности за тонировку, нарушение правил перевозки людей и за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Сам мужчина публично извинился перед жителями города за свое поведение.

Ранее челябинец шокировал жителей Челябинска танцами на крыше автомобиля. По словам очевидцев, танцор приставал к стоящим на остановке людям.

