Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска разыскали водителя, который устроил танцы на крыше своего автомобиля. Правоохранители забрали транспортное средство на штрафстоянку . Об этом сообщили в пресс-службе городского ГАИ.
«Водитель, который устроил танцевал на крыше машины в Челябинске, был найден сотрудниками ГАИ. Его автомобиль помещен на штрафную стоянку. Выяснилось, что мужчина не имеет право на управление транспортными средствами», — отметили в ведомстве.
Также водитель был привлечен к административной ответственности за тонировку, нарушение правил перевозки людей и за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Сам мужчина публично извинился перед жителями города за свое поведение.
Ранее челябинец шокировал жителей Челябинска танцами на крыше автомобиля. По словам очевидцев, танцор приставал к стоящим на остановке людям.
