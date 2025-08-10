Актриса Ева Смирнова, известная по сериалу «Папины дочки. Новые», поздравила победителей первого этапа III Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), который пройдет в Челябинске 14-15 октября. Как сообщают в пресс-службе фонда «КОМПАС», во второй этап прошли 51 команда из 89 регионов страны.
«Поздравляю с победой в первом этапе форума. Я вас очень жду. Увидимся в Челябинске в октябре. Будет круто», — отметила Смирнова, которая станет ведущей церемонии награждения.
Форум включает 17 номинаций, среди которых «Лучший проект по вторичному использованию отходов», «Очистка водных объектов» и «Развитие экотуризма». В числе финалистов — команды из Челябинской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, ЛНР, ДНР и других регионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!