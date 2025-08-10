Челябинкам назвали идеальный размер груди для кормления детей

Жительницам Челябинской области рассказали, что большинство женщин способны обеспечить ребенка необходимым количеством грудного молока. Размер груди не влияет на лактацию. Об этом сообщила врач-педиатр районной больницы Чебаркуля Наталья Пашенцева.
«Количество молока абсолютно не зависит от размера груди. Подавляющее большинство женщин способны произвести ровно столько молока, сколько нужно их крохе. Ваша грудь идеальна такая, какая она есть», — отметила Пашенцева.
Эксперт также отметила, что кормление не должно вызывать боли. Если возникает дискомфорт, стоит обратиться к консультанту по грудному вскармливанию, поскольку боль чаще всего свидетельствует о неправильном прикладывании ребенка.
Кроме того, Пашенцева развеяла миф о необходимости строгого режима кормления по часам. По ее словам, кормление по требованию обеспечивает достаточную выработку молока и помогает ребенку чувствовать себя в безопасности. Врач добавила, что определить достаточность питания можно по прибавке в весе, количеству мокрых подгузников (5–6 в сутки) и общему самочувствию ребенка, а не по объему сцеженного молока.
Как URA.RU писало ранее, в России намерены повысить долю женщин, сохраняющих грудное вскармливание до одного года, с нынешних 43% до 90–95%. С таким предложением выступил Минздрав.
