10 августа 2025

Челябинским подрядчикам выдано 47 предписаний по содержанию дорог

Дороги обслуживают 214 единиц техники и более 500 человек
Дороги обслуживают 214 единиц техники и более 500 человек

Челябинские подрядчики за истекшую неделю получили 47 предписаний по поводу обслуживания дорог. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«По итогам контрольных проверок за неделю подрядным организациям выдано 119 предписаний по линии озеленения и 47 предписаний по содержанию уличной дорожной сети. В работе задействовано в среднем 214 единиц дорожной техники и 502 человека», — уточнил Агеев.

Уборка улиц продолжается, за неделю вывезено 1277 кубометров мусора. Отремонтировано 882 квадратных метра ям. Агеев отметил, что осадки практически не повлияли на ремонт и строительство дорог, работы ведутся в соответствии с графиком. 

