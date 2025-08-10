Челябинским подрядчикам выдано 47 предписаний по содержанию дорог

Челябинские подрядчики за истекшую неделю получили 47 предписаний по поводу обслуживания дорог. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«По итогам контрольных проверок за неделю подрядным организациям выдано 119 предписаний по линии озеленения и 47 предписаний по содержанию уличной дорожной сети. В работе задействовано в среднем 214 единиц дорожной техники и 502 человека», — уточнил Агеев.
Уборка улиц продолжается, за неделю вывезено 1277 кубометров мусора. Отремонтировано 882 квадратных метра ям. Агеев отметил, что осадки практически не повлияли на ремонт и строительство дорог, работы ведутся в соответствии с графиком.
