В Челябинске устранят риски подтопления частного сектора

В Челябинске продолжается активная работа для устранения рисков подтопления частного сектора. Для этого в городе продолжается ремонт и очистка ливневой канализации, сообщил мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске некоторые улицы исторически страдают от подтоплений. Работа ведется масштабная, главная цель — снять максимальные риски подтопления частного сектора. Ряд решений уже приняты и реализованы», — отметил Лошкин.
Глава города сообщил о территории возле областного суда, которая годами могла подтапливаться после обильных осадков, на нее необходимо обратить особое внимание. Лошкин поручил выяснить, в чем заключается там проблема, принять техническое решение и реализовать его. Уже сняты риски затопления частного сектора в Ленинском районе у Эстонских болот, а также у трамвайного депо №1 и на улице Молодогвардейцев.
«Сейчас главная задача — отследить эффективность проведенных мероприятий для того, чтобы донастроить эту работу. Все поручения даны до начала межсезонья, до обильных осадков», — подчеркнул Лошкин.
В Челябинске активно расширяют сеть ливневой канализации. Кроме того, ведется прочистка старых труб и дождеприемных решеток. Эти работы необходимы для обеспечения эффективного отвода дождевой воды с улиц города.
