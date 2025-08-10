10 августа 2025

В августе в Челябинской области температура достигала +60 градусов

Температура воздуха в первой декаде августа была в пределах нормы
Температура воздуха в первой декаде августа была в пределах нормы

В Челябинской области в первой декаде августа температура почвы достигала +60 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Первая декада августа была умеренно теплой и засушливой. Максимальные температуры на поверхности почвы достигали +35, +60 градусов», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале. 

Средняя за декаду температура воздуха равнялась +17, +21 градусов, что в пределах нормы или выше на один градус. Днем средняя температура воздуха достигала +26, +33 градуса. Минимальная и на поверхности почвы — от +4 до +12 градусов. 

Осадки на территории области были незначительные — 8-40% декадной нормы. Исключение составляют юго-западные районы, где 8-9 августа выпало 110-225% нормы. 

С понедельника, 11 августа, в Челябинске начался длительный период дождей, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Ночные температуры упадут до 11 градусов, грозы прогнозируются 13 и 17 августа. 

