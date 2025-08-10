Горсуд Златоуста отправил в СИЗО на два месяца бывшего директора муниципального автономного учреждения «Центр развития туризма» ЗГО и председателя ЧРОО «Агентство развития туризма» Дину Шведкину. Там она будет находиться во время следствия. Обвиняемую вывели из зала суда в наручниках, передает корреспондент URA.RU.
«Златоустовский горсуд избрал меру пресечения в отношении обвиняемой Шведкиной меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года. В ходатайстве о домашнем аресте отказать», — передает корреспондент URA.RU решение суда.
Во время суда Шведкина и ее адвокат настаивали на домашнем аресте. Подозреваемая рассказала об имеющихся двух несовершеннолетних детей, которых «надо готовить к 1 сентябрю» и ухаживать за ними.
До своего задержания Шведкина работала в мэрии Екатеринбурга. Она сообщила суду, что уволилась с работы 8 августа текущего года сразу после визита силовиков. Все претензии правоохранителей связаны с ее деятельностью на посту директора муниципального автономного учреждения «Центр развития туризма» Златоустовского городского округа.
Следствие считает, что, работая в администрации, Шведкина завысила стоимость контракта на строительство туристического инфоцентра на маршруте Косотур. Из выделенных 7 млн рублей она похитила 700 тысяч. Против нее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело было раскрыто при участии челябинского УФСБ.
