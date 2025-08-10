В челябинских фруктово-ягодных садах сборщикам создали антураж кругосветного путешествия. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Каслинского района Ольга Сегаль, кроме внешних атрибутов, посетители могут распробовать национальные угощения.
«Чтобы интересней было собирать ягоды, мы придумали новое развлечение. Теперь собрав от 10 килограммов ягод, посетители смогут распробовать угощения разных стран», — сообщила URA.RU Сегаль.
Каждой ягоде посвятили свою туристическую локацию. Сборщики вишни познакомятся с гастрономической культурой Кореи, малины — Китая с его чаем. Ром поставили потому, что собирать колючий крыжовник непросто. Одолевшие препятствие встретят флаг Кубы с Че Геварой. Полежать на шезлонге и выпить коктейль сборщики смогут в локации Сейшельских островов, когда выйдут из кустов черной смородины.
«Мы выбрали дружественные России страны. При этом охватили уголки Земли на всех континентах. Кроме радости от собранного урожая наши гости поднимут настроение таким необычным способом», — добавила собеседница URA.RU.
С пятницы по воскресенье каждую неделю из Челябинска едут автобусы, которые отправляются от Алого поля утром, а возвращаются вечером. Если в июле, когда рейс только запустили, выезжали по 17 человек, то теперь едут две машины — число желающих приблизилось к сотне. Всего же за неделю «Григорьевские сады» посещает порядка тысячи гостей и самособорщиков ягод. В пони-кафе — полная посадка. Из собранного урожая челябинцы могут оставить себе от 30 до 50%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!