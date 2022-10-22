ВС РФ уничтожили хранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива в районе Алексеевки Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива. Топливо предназначалось для военной техники группировки войск «Днепр», — уточнили в ведомстве. Информацию они приводят в своем telegram-канале.
Ранее в Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Россия с 10 октября начала обстрелы по территории Украины с целью ударов по системам военного управления, связи и энергетики.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива в районе Алексеевки Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива. Топливо предназначалось для военной техники группировки войск «Днепр», — уточнили в ведомстве. Информацию они приводят в своем telegram-канале. Ранее в Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Россия с 10 октября начала обстрелы по территории Украины с целью ударов по системам военного управления, связи и энергетики. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.