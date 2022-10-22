ВС РФ уничтожили хранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива на Украине

22 октября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили на Украине 56 тысячами тонн дизельного топлива Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива в районе Алексеевки Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива. Топливо предназначалось для военной техники группировки войск «Днепр», — уточнили в ведомстве. Информацию они приводят в своем telegram-канале. Ранее в Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Россия с 10 октября начала обстрелы по территории Украины с целью ударов по системам военного управления, связи и энергетики. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива в районе Алексеевки Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива. Топливо предназначалось для военной техники группировки войск «Днепр», — уточнили в ведомстве. Информацию они приводят в своем telegram-канале. Ранее в Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Россия с 10 октября начала обстрелы по территории Украины с целью ударов по системам военного управления, связи и энергетики. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.