ВС РФ уничтожили хранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива на Украине

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ВС РФ уничтожили на Украине 56 тысячами тонн дизельного топлива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива в районе Алексеевки Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива. Топливо предназначалось для военной техники группировки войск «Днепр», — уточнили в ведомстве. Информацию они приводят в своем telegram-канале.

Ранее в Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Россия с 10 октября начала обстрелы по территории Украины с целью ударов по системам военного управления, связи и энергетики.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

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Вооруженные силы РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива в районе Алексеевки Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В районе Алексеевки Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива. Топливо предназначалось для военной техники группировки войск «Днепр», — уточнили в ведомстве. Информацию они приводят в своем telegram-канале. Ранее в Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Россия с 10 октября начала обстрелы по территории Украины с целью ударов по системам военного управления, связи и энергетики. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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