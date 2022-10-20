В Днепропетровске сообщили о новом ударе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, мчс, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разбор завалов, ремонт, разрушения, обстрел, восстановление, сво
Резниченко сообщил о серьезных разрушениях на промышленном предприятии в Днепропетровске (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем telegram-канале.

«Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью», — заявил Резниченко. По его словам, есть серьезные разрушения на предприятии.

Россия начала наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Позже киевские власти заявили о повреждении почти половины важных инфраструктурных объектов.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем telegram-канале. «Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью», — заявил Резниченко. По его словам, есть серьезные разрушения на предприятии. Россия начала наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Позже киевские власти заявили о повреждении почти половины важных инфраструктурных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...