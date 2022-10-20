В Днепропетровске сообщили о новом ударе

Резниченко сообщил о серьезных разрушениях на промышленном предприятии в Днепропетровске (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Днепропетровской области сообщили об ударе по промышленному предприятию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем telegram-канале.
«Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе Днепропетровской области ночью», — заявил Резниченко. По его словам, есть серьезные разрушения на предприятии.
Россия начала наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Позже киевские власти заявили о повреждении почти половины важных инфраструктурных объектов.
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