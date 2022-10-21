21 октября 2022
20 октября 2022

Города ЯНАО отправили помощь жителям Донбасса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь
Помощь жителям Донбасса отправили из Муравленко, Ноябрьска и Губкинского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Губкинского и Муравленко (ЯНАО) отправили гуманитарную помощь в Донбасс. Часть собранных грузов предназначается военнослужащим на передовой, сообщила в telegram-канале мэр Муравленко Елена Молдован.

«Почти 700 кг гуманитарной помощи сегодня мы отправили военнослужащим и жителям Донбасса. Муравленковцы собрали продукты, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты, строительные инструменты и еще много необходимого», — написала Молдован. Фура из Муравленко по пути заберет грузы из Ноябрьска.

«С любовью и заботой от жителей Губкинского!» — написал в своих аккаунтах в соцсетях Андрей Гаранин. Он выложил фото фуры с гуманитарным грузом.

Ранее URA.RU рассказало, что предприниматели из Нового Уренгоя создали центр помощи участникам СВО. Каждый желающий может поддержать земляков на передовой.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Резервисты, призванные из запаса, проходят обязательное обучение в учебных центрах воинских частей на территории РФ. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защитить мирное население Донбасса.

Фото:

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Из Губкинского и Муравленко (ЯНАО) отправили гуманитарную помощь в Донбасс. Часть собранных грузов предназначается военнослужащим на передовой, сообщила в telegram-канале мэр Муравленко Елена Молдован. «Почти 700 кг гуманитарной помощи сегодня мы отправили военнослужащим и жителям Донбасса. Муравленковцы собрали продукты, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты, строительные инструменты и еще много необходимого», — написала Молдован. Фура из Муравленко по пути заберет грузы из Ноябрьска. «С любовью и заботой от жителей Губкинского!» — написал в своих аккаунтах в соцсетях Андрей Гаранин. Он выложил фото фуры с гуманитарным грузом. Ранее URA.RU рассказало, что предприниматели из Нового Уренгоя создали центр помощи участникам СВО. Каждый желающий может поддержать земляков на передовой. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Резервисты, призванные из запаса, проходят обязательное обучение в учебных центрах воинских частей на территории РФ. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защитить мирное население Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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