Помощь жителям Донбасса отправили из Муравленко, Ноябрьска и Губкинского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Губкинского и Муравленко (ЯНАО) отправили гуманитарную помощь в Донбасс. Часть собранных грузов предназначается военнослужащим на передовой, сообщила в telegram-канале мэр Муравленко Елена Молдован.

«Почти 700 кг гуманитарной помощи сегодня мы отправили военнослужащим и жителям Донбасса. Муравленковцы собрали продукты, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты, строительные инструменты и еще много необходимого», — написала Молдован. Фура из Муравленко по пути заберет грузы из Ноябрьска.

«С любовью и заботой от жителей Губкинского!» — написал в своих аккаунтах в соцсетях Андрей Гаранин. Он выложил фото фуры с гуманитарным грузом.

Ранее URA.RU рассказало, что предприниматели из Нового Уренгоя создали центр помощи участникам СВО. Каждый желающий может поддержать земляков на передовой.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Резервисты, призванные из запаса, проходят обязательное обучение в учебных центрах воинских частей на территории РФ. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защитить мирное население Донбасса.