Массовое отключение электричества произошло в Испании, Франции и Португалии

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Метрополитены нескольких городов Испании и платежные системы остановили работу в стране
Метрополитены нескольких городов Испании и платежные системы остановили работу в стране Фото:

В Испании, Франции и Португалии зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. В результате инцидента были нарушены работа платежных систем и функционирование метрополитена. Об этом сообщила испанская газета EL MUND. 

«Отключение электроэнергии затронуло всю Испанию. По всей видимости, также пострадали некоторые районы Португалии и Франции», — заявило издание. Там уточнили, что телефонная связь и платежные системы в Испании были нарушены. Метрополитены Валенсии и Барселоны сообщили о полном прекращении движения поездов на всех линиях.

Власти Испании и Португалии проводят расследование масштабных перебоев в электроснабжении. На текущий момент официальная версия причин инцидента отсутствует. Одной из рассматриваемых версий является возникновение пикового спроса, который энергосистема оказалась не в состоянии удовлетворить.

Сообщается, что третий вице-президент Испании Сара Агесен направляется в диспетчерский центр компании Red El?ctrica для координации работ по устранению последствий аварии. Отключения электроэнергии на территории Пиренейского полуострова негативно сказались на функционировании систем связи, аэропортов и высокоскоростного железнодорожного сообщения как в Испании, так и в Португалии.

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В Испании, Франции и Португалии зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. В результате инцидента были нарушены работа платежных систем и функционирование метрополитена. Об этом сообщила испанская газета EL MUND.  «Отключение электроэнергии затронуло всю Испанию. По всей видимости, также пострадали некоторые районы Португалии и Франции», — заявило издание. Там уточнили, что телефонная связь и платежные системы в Испании были нарушены. Метрополитены Валенсии и Барселоны сообщили о полном прекращении движения поездов на всех линиях. Власти Испании и Португалии проводят расследование масштабных перебоев в электроснабжении. На текущий момент официальная версия причин инцидента отсутствует. Одной из рассматриваемых версий является возникновение пикового спроса, который энергосистема оказалась не в состоянии удовлетворить. Сообщается, что третий вице-президент Испании Сара Агесен направляется в диспетчерский центр компании Red El?ctrica для координации работ по устранению последствий аварии. Отключения электроэнергии на территории Пиренейского полуострова негативно сказались на функционировании систем связи, аэропортов и высокоскоростного железнодорожного сообщения как в Испании, так и в Португалии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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