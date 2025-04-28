Массовое отключение электричества произошло в Испании, Франции и Португалии

В Испании, Франции и Португалии зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. В результате инцидента были нарушены работа платежных систем и функционирование метрополитена. Об этом сообщила испанская газета EL MUND.
«Отключение электроэнергии затронуло всю Испанию. По всей видимости, также пострадали некоторые районы Португалии и Франции», — заявило издание. Там уточнили, что телефонная связь и платежные системы в Испании были нарушены. Метрополитены Валенсии и Барселоны сообщили о полном прекращении движения поездов на всех линиях.
Власти Испании и Португалии проводят расследование масштабных перебоев в электроснабжении. На текущий момент официальная версия причин инцидента отсутствует. Одной из рассматриваемых версий является возникновение пикового спроса, который энергосистема оказалась не в состоянии удовлетворить.
Сообщается, что третий вице-президент Испании Сара Агесен направляется в диспетчерский центр компании Red El?ctrica для координации работ по устранению последствий аварии. Отключения электроэнергии на территории Пиренейского полуострова негативно сказались на функционировании систем связи, аэропортов и высокоскоростного железнодорожного сообщения как в Испании, так и в Португалии.
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