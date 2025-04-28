Заведено дело из-за хищения 240 млн рублей по спецпроектам Минобороны

В отношении бывшего заместителя начальника управления имущественных отношений спецпроектов Министерства обороны Олега Васенина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в хищении 240 миллионов рублей, выделенных на реализацию специальных проектов ведомства. Об этом сообщил СК РФ.
«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере». — написала пресс-служба СК в telegram-канале. Там уточнили, что Васенин предоставил недостоверные сведения о цене вторичного сырья по контракту, заключенному с компанией «Транслом». В результате этих действий из бюджетных средств было незаконно изъято 240 миллионов рублей.
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