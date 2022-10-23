Мобилизованные тюменцы отправились к месту несения службы

На тюменском полигоне ТВВИКУ мобилизованные проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Ишима (Тюменская область), призванные в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, отправились к месту несения службы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый ситуацией. Он уточнил, что в ближайшее время военные приступят к боевой подготовке на полигоне ТВВИКУ.

«Сегодня, 24 октября, в Ишиме проводили на службу мобилизованных ребят. В ближайшее время они приступят к боевому слаживанию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что боевое слаживание ишимцы будут проходить на тюменском полигоне ТВВИКУ. Там военных ждет огневая, тактическая и медицинская подготовка.

В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ.