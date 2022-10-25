Тоболяки увидели угрозу здоровью дошкольников в одном из детских садов города. Фото

Тоболяки считают, что в 51 детском саду Тобольска дети могут травмироваться на лестнице в бассейн

26 октября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Тоболяки предполагают, что дети, поднимаясь по лестнице из бассейна, могут травмироваться Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Тобольска обратили внимание на то, что в одном из детских садов города на лестнице в бассейн нет противоскользящих ковриков, что, по их мнению, может привести к травмированию детей. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Защита о здоровье и безопасность детей — первостепенная задача руководителей дошкольных и школьных учреждений, но почему-то директор детского сада 51 корпус 1 пренебрегает ею. Лестница — одна из наиболее травмоопасных зон. Лестница на фотографии ведет в бассейн. В этом учебном году наконец-то появились перила, но продолжают игнорировать отсутствие противоскользящих покрытий. Администрацию детского сада необходимо научить ответственно подходить к безопасности наших детей», — написал анонимный автор в группе «Типичный Тобольск». Большинство комментаторов заступились за детский сад. «Отличный садик, все чисто. Красиво и тепло. Руководство и коллектив очень вежливый и хороший», — написал пользователь под ником Юлия Юлия. Также автору посоветовали купить своему ребенку специальную обувь для бассейна. Агентству не удалось связаться с директором детского сада под номером 51 в Тобольске. Письмо с просьбой прокомментировать информацию было отправлено на их контактную почту. Также URA.RU обратилось за комментарием к учредителю данного детского сада — департаменту образования Тобольска. Им также был направлен письменный запрос. Лестница в бассейн в детском саду под номером 51 в Тобольске Группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители Тобольска обратили внимание на то, что в одном из детских садов города на лестнице в бассейн нет противоскользящих ковриков, что, по их мнению, может привести к травмированию детей. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «Защита о здоровье и безопасность детей — первостепенная задача руководителей дошкольных и школьных учреждений, но почему-то директор детского сада 51 корпус 1 пренебрегает ею. Лестница — одна из наиболее травмоопасных зон. Лестница на фотографии ведет в бассейн. В этом учебном году наконец-то появились перила, но продолжают игнорировать отсутствие противоскользящих покрытий. Администрацию детского сада необходимо научить ответственно подходить к безопасности наших детей», — написал анонимный автор в группе «Типичный Тобольск». Большинство комментаторов заступились за детский сад. «Отличный садик, все чисто. Красиво и тепло. Руководство и коллектив очень вежливый и хороший», — написал пользователь под ником Юлия Юлия. Также автору посоветовали купить своему ребенку специальную обувь для бассейна. Агентству не удалось связаться с директором детского сада под номером 51 в Тобольске. Письмо с просьбой прокомментировать информацию было отправлено на их контактную почту. Также URA.RU обратилось за комментарием к учредителю данного детского сада — департаменту образования Тобольска. Им также был направлен письменный запрос.