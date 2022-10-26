Представитель администрации президента РФ проинспектировал Тюмень

Представитель администрации президента РФ Евгений Грачев похвалил тюменские власти

Мэр города Руслан Кухарук сопровождал представителя в ходе визита Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюмень с рабочим визитом приехал заместитель начальника управления администрации президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. О его пребывании в областной столице рассказал мэр города Руслан Кухарук. Грачев по итогам поездки похвалил правительство Тюменской области.

«Сегодня областной центр с рабочим визитом посетил Евгений Грачев. В рамках поездки он пообщался с волонтерским штабом движения „Мы вместе“, представителями регионального отделения партии „Единая Россия“, побывал на ряде социальных объектов», — пишет в своем telegram-канале Кухарук.

Депутаты Тюменской облдумы также встретили Грачева. Ольга Швецова и Роман Чуйко показали склад со снаряжением для бойцов, которые отправились на СВО. «Надо отметить, что для наших солдат закупается все самое лучшее! В ближайшее время нашим военным будет отправлена очередная партия помощи», — отметил мэр города.

Грачев оценил свой визит в Тюмень положительно и отметил, что правительство ТО вместе с администрацией города провели качественную работу. Кухарук добавил, что это касается как работ по организации помощи участникам СВО и членам их семей, так и прямых обязанностей органов власти.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU сообщало, детей мобилизованных тюменцев будут кормить и развивать за счет бюджета. Также бойцы из региона получили дополнительное снаряжение от губернатора ТО Александра Моора.