Путин назвал причину госпереворота на Украине

Путин: истинной причиной переворота на Украине является желание показать, кто здесь хозяин
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Желание показать «кто здесь хозяин» является причиной переворота на Украине Фото:

Переворот на Украине был произведен с целью показать «кто здесь хозяин». Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Зачем нужно было проводить кровавый антигосударственный госпереворот? Чтобы показать, кто здесь хозяин. Всем сидеть на попе ровно и не крякать, иначе не скажешь», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».

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Переворот на Украине был произведен с целью показать «кто здесь хозяин». Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Зачем нужно было проводить кровавый антигосударственный госпереворот? Чтобы показать, кто здесь хозяин. Всем сидеть на попе ровно и не крякать, иначе не скажешь», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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