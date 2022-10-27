Путин назвал причину госпереворота на Украине

Желание показать «кто здесь хозяин» является причиной переворота на Украине
Переворот на Украине был произведен с целью показать «кто здесь хозяин». Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Зачем нужно было проводить кровавый антигосударственный госпереворот? Чтобы показать, кто здесь хозяин. Всем сидеть на попе ровно и не крякать, иначе не скажешь», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».
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