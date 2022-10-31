В Сургуте упал спрос на амуницию, но сохраняется дефицит перчаток и термобелья

Сохраняется устойчивый спрос на перчатки и термобелье Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дефицита военной экипировки в ХМАО уже практически нет. Хотя по некоторым позициям ассортимент еще недостаточен для удовлетворения потребительского спроса, рассказал корреспонденту URA.RU директор магазина «Сплав» в Сургуте Марат Шайхутдинов.

«Сейчас есть определенный дефицит защиты локтей и коленей, тактических перчаток и термобелья. Спрос на носки постоянный. Несколько крупных околовоенных блогеров разрекламировали носки фирмы „Сплав“, и сейчас покупатели идут за конкретными моделями», — уточнил Марат Шайхутдинов.

Когда дефицит тактического и военного снаряжения исчезнет, говорить пока рано. Но из-за снижения спроса купить подобные вещи стало проще. «Мобилизация подходит к концу, и такого массового спроса на военно-тактическую продукцию уже нет. Однако сейчас начнется призыв и спрос снова вырастет. Но в любом случае, такого ажиотажа, как в первые дни мобилизации, уже не будет», — отметил Марат Шайхутдинов.

Ранее URA.RU рассказывало, из-за чего появился дефицит военной экипировки. По словам Марата Шайхутдинова, многие компании были не готовы к частичной мобилизации и соответственно к резкому скачку спроса на военную и тактическую одежду.