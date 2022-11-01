01 ноября 2022

За поездки на Донбасс тюменским бюджетникам заплатят вдвое больше

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Командировки бюджетников в ЛДНР обойдутся тюменской казне в разы больше Фото:

Правительство Тюменской области утвердило правила оплаты командировок в ЛНР, Запорожье и Херсонскую область для работников госучреждений: за каждый день они будут получать двойную зарплату. Постановление размещено на официальном портале правовой информации.

«При направлении работников госучреждений Тюменской области в служебную командировку на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской области оплата труда производится в двойном размере. Дополнительные расходы — в размере 8 480 рублей за каждый день», — говорится в постановлении губернатора.

При этом при отправке сотрудников в служебные поездки в другие регионы РФ командировочные в сутки составляют 100 рублей. Для государственных гражданских служащих, включая заместителей губернатора — 400 или 600 рублей.

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Правительство Тюменской области утвердило правила оплаты командировок в ЛНР, Запорожье и Херсонскую область для работников госучреждений: за каждый день они будут получать двойную зарплату. Постановление размещено на официальном портале правовой информации. «При направлении работников госучреждений Тюменской области в служебную командировку на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской области оплата труда производится в двойном размере. Дополнительные расходы — в размере 8 480 рублей за каждый день», — говорится в постановлении губернатора. При этом при отправке сотрудников в служебные поездки в другие регионы РФ командировочные в сутки составляют 100 рублей. Для государственных гражданских служащих, включая заместителей губернатора — 400 или 600 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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