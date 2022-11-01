За поездки на Донбасс тюменским бюджетникам заплатят вдвое больше

02 ноября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Командировки бюджетников в ЛДНР обойдутся тюменской казне в разы больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Тюменской области утвердило правила оплаты командировок в ЛНР, Запорожье и Херсонскую область для работников госучреждений: за каждый день они будут получать двойную зарплату. Постановление размещено на официальном портале правовой информации. «При направлении работников госучреждений Тюменской области в служебную командировку на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской области оплата труда производится в двойном размере. Дополнительные расходы — в размере 8 480 рублей за каждый день», — говорится в постановлении губернатора. При этом при отправке сотрудников в служебные поездки в другие регионы РФ командировочные в сутки составляют 100 рублей. Для государственных гражданских служащих, включая заместителей губернатора — 400 или 600 рублей.

Правительство Тюменской области утвердило правила оплаты командировок в ЛНР, Запорожье и Херсонскую область для работников госучреждений: за каждый день они будут получать двойную зарплату. Постановление размещено на официальном портале правовой информации. «При направлении работников госучреждений Тюменской области в служебную командировку на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской области оплата труда производится в двойном размере. Дополнительные расходы — в размере 8 480 рублей за каждый день», — говорится в постановлении губернатора. При этом при отправке сотрудников в служебные поездки в другие регионы РФ командировочные в сутки составляют 100 рублей. Для государственных гражданских служащих, включая заместителей губернатора — 400 или 600 рублей.