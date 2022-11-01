01 ноября 2022

МЧС предупредила пермяков о гололедице и дождях

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
В отдельных районах края возможна гололед из-за дождей и мокрого снега Фото:

По Пермскому краю 2 и 3 октября ожидаются дожди и гололедица. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«2-3 октября по Пермскому краю прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки, по востоку до сильных (дождь, переходящий в мокрый снег, снег). В отдельных районах отложение мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится на сайте.

Днем в эти дни температура воздуха будет держаться от -2 до 3 градусов. Ветер до 10 м/с. В ведомстве просят жителей соблюдать осторожность на улице, передвигаться без спешки, наступая на всю подошву. Неопытных водителей просят воздержаться в эти дни от управления авто.

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По Пермскому краю 2 и 3 октября ожидаются дожди и гололедица. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. «2-3 октября по Пермскому краю прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки, по востоку до сильных (дождь, переходящий в мокрый снег, снег). В отдельных районах отложение мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится на сайте. Днем в эти дни температура воздуха будет держаться от -2 до 3 градусов. Ветер до 10 м/с. В ведомстве просят жителей соблюдать осторожность на улице, передвигаться без спешки, наступая на всю подошву. Неопытных водителей просят воздержаться в эти дни от управления авто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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