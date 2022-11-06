06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В пермском клубе устроят бунт против общества потребления

© Служба новостей «URA.RU»
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День города 229 лет. Екатеринбург , концерт, музыкант, гитара, гитарист, маршал александр
Группа «Кирпичи» даст концерт в Перми (архивное фото) Фото:

В Перми в рамках 25-летнего юбилея группы и 20-летия альбома «Сила ума» выступит команда «Кирпичи» из Петербурга. Организаторы концерта отмечают, что пластинка «Сила ума» по смыслу очень подходит современному историческому моменту.

«Философия „Силы ума“, как настоящего DIY-альбома с социальной повесткой, удивительным образом совпадает с сегодняшним днем. Сейчас общество вообще и музыкальная индустрия в частности вновь подвержены изменениям, а революционная эстетика, милитаризм, антиамериканизм и бунт против общества потребления вновь стали актуальной тематикой», — отмечается в анонсе концерта.

Шоу состоится в 18 ноября. В клубе «Кама» доступны для брони столики, а также места на танц-поле.

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В Перми в рамках 25-летнего юбилея группы и 20-летия альбома «Сила ума» выступит команда «Кирпичи» из Петербурга. Организаторы концерта отмечают, что пластинка «Сила ума» по смыслу очень подходит современному историческому моменту. «Философия „Силы ума“, как настоящего DIY-альбома с социальной повесткой, удивительным образом совпадает с сегодняшним днем. Сейчас общество вообще и музыкальная индустрия в частности вновь подвержены изменениям, а революционная эстетика, милитаризм, антиамериканизм и бунт против общества потребления вновь стали актуальной тематикой», — отмечается в анонсе концерта. Шоу состоится в 18 ноября. В клубе «Кама» доступны для брони столики, а также места на танц-поле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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