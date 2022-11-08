Свердловских мобилизованных массово возвращают с фронта после письма Шойгу

Депутат Госдумы Иванов: мобилизованных из Свердловской области начали возвращать из зоны СВО

Свердловчан начали возвращать из зоны СВО на тренировочные полигоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованных жителей Свердловской области, отправленных в зону проведения спецоперации без подготовки, начали массово возвращать на тренировочные полигоны. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, который ранее докладывал о проблеме министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Положительная информация подтверждается. Сегодня в общественную приемную позвонила жена еще одного мобилизованного из Сухого Лога. Поблагодарила. Сказала, что, цитирую, „там начался кипиш и парней массово отправляют на полигон для доподготовки“», — написал Иванов в своем telegram-канале.

В конце октября Иванов обратился к Шойгу с просьбой разобраться в ситуации нескольких сотен мобилизованных из Свердловской области. Родственники военных пожаловались, что все они практически без подготовки были отправлены сразу на фронт.

Частичная мобилизация в РФ стартовала 21 сентября. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Спецоперация началась 24 февраля. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.