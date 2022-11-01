01 ноября 2022

Сотни свердловских мобилизованных обратились за помощью к депутату Госдумы

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Депутат Государственной думы РФ Максим Иванов подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, иванов максим
Депутат Госдумы Максим Иванов собирает обращения от семей мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, которому ранее поступали сообщения о том, что мобилизованные не проходят подготовку, собрал уже 146 обращения. По его словам, еще 150-200 обращений будут приняты сегодня. Об этом URA.RU рассказал сам Иванов.

«Мы продолжаем разбираться с возможными случаями отправки мобилизованных в зону проведения СВО без необходимой подготовки. Сегодня я поеду встречаться с семьями мобилизованных в Байкалово. Если останется время, то заедем и в Камышлов. До завтрашнего утра собираем данные. Предполагаю, что будет еще 150-200 обращений. Обновленный список мы направим в органы военного управления для проверки и принятия соответствующих мер», — поделился депутат Госдумы Максим Иванов.

Редакция агентства обратилась за комментарием в Центральный военный округ. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что Максим Иванов, которому поступили сообщения о распространении педикулеза среди мобилизованных в учебном центре Елани, опроверг эти слухи. Иванов отметил, что для поддержания бойцами гигиены созданы все условия.

Частичная мобилизация в РФ стартовала 21 сентября. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Спецоперация началась 24 февраля. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.

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Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, которому ранее поступали сообщения о том, что мобилизованные не проходят подготовку, собрал уже 146 обращения. По его словам, еще 150-200 обращений будут приняты сегодня. Об этом URA.RU рассказал сам Иванов. «Мы продолжаем разбираться с возможными случаями отправки мобилизованных в зону проведения СВО без необходимой подготовки. Сегодня я поеду встречаться с семьями мобилизованных в Байкалово. Если останется время, то заедем и в Камышлов. До завтрашнего утра собираем данные. Предполагаю, что будет еще 150-200 обращений. Обновленный список мы направим в органы военного управления для проверки и принятия соответствующих мер», — поделился депутат Госдумы Максим Иванов. Редакция агентства обратилась за комментарием в Центральный военный округ. В ведомство направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что Максим Иванов, которому поступили сообщения о распространении педикулеза среди мобилизованных в учебном центре Елани, опроверг эти слухи. Иванов отметил, что для поддержания бойцами гигиены созданы все условия. Частичная мобилизация в РФ стартовала 21 сентября. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизационных мероприятий. Спецоперация началась 24 февраля. Цель СВО — денацификация и демилитаризация Украины.
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